نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد - كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام إف سي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أضاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني لفريقه أمام إف سي مصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

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