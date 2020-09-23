كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى نادي مصر.. فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى نادي مصر. ويواجه الأهلي منافسه نادي مصر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز. سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الحزاء، بعدما جاءت له الكرة بعد تسديدة غير متقنة من جونيور اجاي ليسكنها الفولت العالي الشباك.

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