جلسة للخطيب مع فايلر لحسم قضية الرحيل.. والنحاس ويوسف أبرز المرشحين لتدريب الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لحسم الموقف النهائي حول موعد رحيله. وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي تتجه لقبول إعتذار فايلر عن الإستمرار وتعيين جهاز فني وطني ليقود الفريق في باقي مباريات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا. وقالت المصادر ان محمد يوسف وعماد النحاس هم أبرز المرشحين لقيادة الفريق الأحمر حال الإستقرار علي عدم إستمرار فايلر حتي موعد نهاية دوري أبطال أفريقيا. وأضافت المصادر انه تم ترشيح بعض الأسماء لتدخل ضمن الجهاز المعاون مثل عادل مصطفي ووائل رياض شيتوس ومدرب الحراس احمد ناجي. وترددت أنباء عن رغبة المدير الفنى السويسري فى عدم الاستمرار فى تدريب الأهلي لظروف خاصة به وسيتم حسم الأمور خلال جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

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