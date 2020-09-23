اعتماد خليفة كارتيرون.. مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك الجديد عبر قناة النادي.. الليلة

يعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الحادية عشرة والنصف مساء اليوم اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم. يأتي هذا عبر برنامج زمالكاوي بقناة النادي . وكانت اللجنه التي شكلها مجلس الإدارة من فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة واسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوا المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة . وعقدت اجتماعات استقرت بعدها على المدير الفني الذي سيخلف الفرنسي باتريس كارتيرون . وتم اعتماده من خلال اجتماع المجلس الذي انتهى منذ قليل.

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