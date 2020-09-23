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الإسماعيلى ينهى استعداداته للقاء بيراميدز

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اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، مساء اليوم، ضمن برنامج الاستعداد للقاء بيراميدز، غدا، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة الــ29 بمسابقة الدورى المحلى.

المران اشتمل على عدد من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول الهجومية بجانب التسديدات.

كما تطرق المران لتدريبات حول سبل الرقابة الدفاعية حيث حرص البرازيلى ريكادرو المدير الفنى، فى ختام المران، على ايقاف التقسيمة عدة مرات؛ من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.

وشهد المران انتظام الثلاثى أحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمد صادق فى التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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