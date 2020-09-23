بأقل مجهود.. الأهلي يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة فى الدوري.. فيديو

انتهت احداث مباراة الاهلي ونادي مصر بتقدم المارد الاحمر بثلاثة اهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الاول

ظهر لاعبو النادي الاهلي قبل مواجهة نادي مصر يرتدون قميص مرسوم عليه النسر المخصص لشعار النادي الاهلي وبجواره رقم 42.

احتسب محمد بسيوني حكم مباراة الاهلي ونادي مصر ركلة جزاء لصالح الاهلى في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد عرقلة حارس مرمى اف سى مصر لوليد سليمان

وتمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من طريق ركلة الجزاء.

واستمر النادي الاهلي في السيطرة على المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى نادي مصر أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقة.

وحصل احمد فتحي على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة وتصدى لها وليد سليمان، ومرر كرة بطريقة تكتيك مدروس من الاهلي ولكن خرج عصام ثروت حارس نادي مصر والتقط الكرة قبل لاعبي الاهلي.

وحاول نادي مصر الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب النادي الاهلي، ولكن دائماََ ما يقع لاعبي مصر في خطأ وتعود الكرة للمارد الأحمر.

وأهدر مروان محسن انفراد سهل للغاية في الدقيثة 29 من عمر المباراة، وأضاع على النادي الأهلي فرصة هدف ثاني في مرمى نادي مصر.

واختبر هجوم نادي مصر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي في هجمة منظمة وصل بها للمرمى وسدد مصطفى كالوشة كرة قوية ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد.

ومرر وليد سليمان كرة بينية رائعة تسلمها مروان محسن بطريقة رائعة وراوغ بها دفاع نادي مصر وسدده ولكن دفاع المنافس تمكن من اعتراضها لركنية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 41 من عمر المباراة بسبب تعرض أحد لاعبي نادي مصر للاصابة بعد تدخل محمد هاني معه في كرة مشتركة.

وانتهى شوط المباراة الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف دون رد وسيطرة كبيرة من ناحية الأحمر على مجريات المباراة وصمود دفاعي من نادي مصر.

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الشوط الثاني

احتسب محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي ونادي مصر ركلة جزاء على النادي الأهلي بسبب لمسة يد على عمرو السولية.

تصدى محمد الشناوي لركلة الجزاء الذي سددها مصطفى سلطان لاعب نادي مصر وحرم الفريق من التعادل.

تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى نادي مصر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الحزاء، بعدما جاءت له الكرة بعد تسديدة غير متقنة من حونيور اجاي ليسكنها الفولت العالي الشباك.

واهدر محمود عبد المنعم كهربا فرصة هدف ثاني له وثالث للنادي الأهلي في مرمى نادي مصر بعد انفراده بثروت حارس مرمى المنافس الذي تصدى لها.

زتمكن الاهلي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى نادي مصر، في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

سجل جونيور اجاي هدف الاهلي الثالث، عن طريق تسديدة مخادعة بعد تشتيت حارس مرمى نادي مصر للكرة لتصل لاجاي في منتصف الملعب ويسددها من فوق الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 73.

واستمر استحواذ النادي الاهلي علي المباراة بشكل جيد، وأجرى تغييرات عديدة بخروج وليد سليمان وكهربا، ونزول احمد الشيخ واليو بادجي.

ولم يتمكن الاهلي من اقتحام دفاع نادي مصر للمرة الرابعة، لتسجيل هدف رابع وحاول نادي مصر الاستمرار في الدفاع لعدم دخول شباكه اهداف اخرى.

وسدد حسين الشحات كرة قوية على مرمى نادي مصر من ركلة حرة مباشرة ولكن تصدى لها عصام ثروت ببراعة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الاهلي الى 76 نقطة فى المركز الأول، وتوقف نادي مصر عند النقطة 20 في المركز قبل الأخير.