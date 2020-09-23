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أول رد من الهلال السعودي بعد قرار استبعاده من دوري أبطال آسيا

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كشفت تقارير صحفية عن رد فعل إدارة نادي الهلال، عقب قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار الفريق الكروي الأول منسحبًا من بطولة دوري أبطال آسيا.
وقرر الاتحاد الآسيوي استبعاد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، عقب إلغاء مباراة الفريق أمام شباب الأهلي الإماراتي، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات من البطولة، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاعبي الهلال (9 لاعبين أساسيين ولاعبين بديلين فقط).
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن إدارة الهلال ستتقدم باعتراض على قرار استبعاده من دوري الأبطال، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واعتبار ما حدث للفريق هو "قوة قاهرة"، خاصة بعد وصول عدد المصابين في بعثة الفريق بالدوحة، إلى 18 لاعبًا.

وكان الهلال أعلن قائمة تضم 11 لاعبًا فقط، في مباراة شباب الأهلي، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في ظل تعدد الإصابات، وعدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان، صحيًا وبدنيًا لخوض المباراة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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