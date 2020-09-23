الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

اقترب البرتغالى باتشيكو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفا لـ باتريس كارتيرون، الذى رحل إلى نادي التعاون السعودي .

وشهدت الساعات القليلة الماضية تكثيف المفاوضات من قبل الزمالك مع باتشيكو؛ لإقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ، وأبدى المدير الفنى موافقته على العودة لقيادة الأبيض .

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن تولى باتشيكو بشكل رسمي .

وأعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموعد الرسمي للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء .

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "اختارت اللجنة المشكلة من فاروق جعفر و اسماعيل يوسف و أحمد مرتضى وأمير مرتضى، المدير الفني الجديد لنادى الزمالك، وسيتم إعلان اسمه في تمام الساعة الحاديه عشرة والنصف مساءً، في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك".