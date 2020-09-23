الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

وشهدت الساعات القليلة الماضية تكثيف المفاوضات من قبل الزمالك مع باتشيكو؛ لإقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ، وأبدى المدير الفنى موافقته على العودة لقيادة الأبيض .
ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن تولى باتشيكو بشكل رسمي .
وأعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموعد الرسمي للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء .
وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "اختارت اللجنة المشكلة من فاروق جعفر و اسماعيل يوسف و أحمد مرتضى وأمير مرتضى، المدير الفني الجديد لنادى الزمالك، وسيتم إعلان اسمه في تمام الساعة الحاديه عشرة والنصف مساءً، في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك".
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