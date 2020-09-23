اجاي يسجل هدفاً رائعاً ويتقدم بالثالث للأهلي على نادي مصر.. فيديو

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى نادي مصر. ويواجه الأهلي منافسه نادي مصر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز. سجل جونيور اجاي هدف الأهلي الثالث، عن طريق تسديدة مخادعة بعد تشتيت حارس مرمى نادي مصر للكرة لتصل لاجاي في منتصف الملعب سددها من فوق الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 73.

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