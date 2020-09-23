لاعبو ماينز يرفضون التدريب بسبب استبعاد زميلهم

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أحمد جودة - القاهرة - رفض لاعبو ماينز الألماني، التدريب اليوم الأربعاء، احتجاجا على استبعاد زميلهم آدم سالاي من تشكيلة الفريق، وإجباره على التدريبات بمفرده، حسبما أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية.
لم يعلق الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني على الحادث على الفور.
كان سالاي 32/ عاما/ أجرى التدريبات بمفرده بدءا من أول أمس الإثنين.
يذكر أن ماينز خسر 1 / 3 أمام مضيفه لايبزيج يوم الأحد الماضي في مباراته الافتتاحية بالدوري الألماني هذا الموسم، فيما يستعد الآن لمواجهة ضيفه شتوتجارت يوم السبت المقبل.
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