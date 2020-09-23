نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسئولو النادي الأهلي عن صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبات النادي الأهلي قريبا من ضم محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة. Advertisements وأشارت تقارير صحفية أن الأهلي أنهى اتفاقه مع محمد ابراهيم بشأن انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة، على أن يدفع الأحمر للاعب 8 ملايين جنيه في الموسم، بزيادة 500 ألف جنيه في كل موسم. وقدم الأهلي عرضا على مصر المقاصة، والمقدر بـ 15 مليون جنيه لإنهاء الصفقة بشكل رسمي. جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2019-2020، قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات.

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