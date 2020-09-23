الارشيف / الرياضة

نجم توتنهام مطلوب في باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم توتنهام مطلوب في باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الإنجليزي الشاب ديلي آلي نجم توتنهام الإنجليزي خلال فترلاة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن باريس سان جيرمان دخل في محادثات مع توتنهام من أجل التعاقد مع ديلي آلي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن باريس سان جيرمان واثق من رغبة النجم الإنجليزي بالإنضمام إلى صفوفه علمًا بأن النادي الفرنسي يرغب في التعاقد معه على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديلي آلي البالغ من العمر 24 عامًا إنضم إلى توتنهام في عام 2015 وخاض مع الفريق الإنجليزي حتى الآن 223 مباراة وسجل 62 هدفًا وصنع 55 هدف آخرين وينتهي عقده في 2024.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم توتنهام مطلوب في باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا