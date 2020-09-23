نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على إف سي مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سيطرنا فنيا على المباراة، وأحرزنا هدف مبكر في نادي مصر وهو ما سهل عليما المباراة".
وأوضح :"لن أتحدث عن سفري وموقفي وأنا لست طرف كًاًفي شائعات كثير ولا أحب الكلام عليها".
وواصل :"أحتاج إلى السفر إلى سويسرا لرؤية أولادي وأسرتي لأني بعيد عنهم من فتره بسبب الكورونا".
وأردف :"لا أحب الحديث عن مصيري ومستقبلي مع الفريق وتجديد العقد إلا مع مسؤولي الأهلي".
واستطرد :"عندما سافرت إلى سويسرا بين كل ١٠ أشخاص ٩ قالوا لن يعود، وأنا هنا وليس لي علاقة بالشائعات مصيري سيتم مناقشته مع إدارة النادي فقط"
وأشار :"تركيزي حاليا مع الفريق فقط في كل مباراة وفي تجهيز اللاعبين لإفريقيا واستكمال الموسم المحلي".
وزاد :"لن أتحدث عن عقدي مع الأهلي لانها أمور داخلية في النادي".
وعن مشاركة أحمد فتحي في مركز جديد قال :"أحمد فتحي شارك في مركز الجناح وهو ليس مركزه لأن هناك عناصر غائبة ولن يشارك في هذا المركز باستمرارية".
واختتم حديثه :"مشاركة حسين الشحات أسعدتني لغيابه من فترة وتقييمه اليوم غير منطقي في ظل غيابه منذ فترة".
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