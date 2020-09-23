بعد إحرازه الهدف الثاني في شباك نادي مصر.. كهربا يتصدر تويتر

وقال أخرون "الفولت نور والجووول التاني كهربا نور من جديد ضحكتك فيها كهربا" و " عارفين طارق اتعامل ازاي مع كهربا في السوبر اهو كابتن اسماعيل في ديربي موسم ٩٤ / ٩٥ الدور الاول استلم رضا الماتش كله كدة لانه من جواه عارف انه خاين".
واضاف" سلامااات سلامااات سلااامات كهربا و الشناوي أخوات " و" تقول منظمة الصحة العالمية إن 90% من أهداف كهربا مع الأهلي تصيب سيادة المضحكار بانهيار عصبي حاد".
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