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موعد وصول باتشيكو إلى مصر لتدريب الزمالك رسميا

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تقرر وصول  البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل .

يأتي هذا؛ لاتمام تعاقده مع الزمالك لتولى تدريب الفريق رسميا، عقب الاتفاق معه على تولي القيادة الفنية للفريق، لمدة موسم، خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويضع مسؤولو نادي الزمالك الرتوش النهائية، بشأن التعاقد مع المدير الفني، خاصة وأن المدرب يريد 4 مساعدين في جهازه المعاون، في حين طلب الزمالك تقليص العدد إلى 3 فقط .

واستقر مسؤولو نادي الزمالك على  وضع بند باحقيه النادي في فسخ التعاقد في حاله عدم التتويج ببطولة افريقيا الموسم الحالي.

و كانت لجنة اختيار المدرب وضعت قائمة بالمرشحين ضمت كل من  الأرجنتيني كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي ومواطنه خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي والبلجيكي هوجو بروس المدير الفني السابق للمنتخب الكاميروني والبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك والإيطالي باولو تراميزاني.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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