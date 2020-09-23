فايلر: قدمنا مباراة جيدة أمام نادي مصر.. وسعيد بعودة حسين الشحات

عبر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب نادي مصر، في إطار الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

وأشاد بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق مساء اليوم، بعدما فرض أسلوبه ونجح في تسجيل هدف مبكر، لتنتهي المباراة بفوز مستحق بثلاثة أهداف دون رد.

وأكد فايلر أنه يسعى للتتويج ببطولتي كأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا لتحقيق الثلاثية، ولا يوجد مدرب في العالم يتمنى التفريط في أي من الألقاب التي يلعب عليها فريقه.

وأعرب عن سعادته بعودة حسين الشحات إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحكم على مستواه في الوقت الراهن. مضيفًا أن الدفع بأحمد فتحي في مركز الجناح كان أحد الحلول لأزمة الأجنحة بالفريق.

ورفض فايلر الحديث عن عقده مع الأهلي، مؤكدًا أنها أمور داخلية، وهو لا يتحدث عن الأمور التي تخصه أو تخص الفريق على الملأ وأمام الإعلام، ومناقشتها تتم مع إدارة النادي فقط وداخل الغرف المغلقة.