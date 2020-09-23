عبد الله عبد السلام: شخصية الأهلي وراء الفوز بكأس مصر

عبر عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالاهلي أن الفوز بلقب كأس مصر جاء نتيجة تحلي اللاعبين بشخصية الأهلي، وهو ما كان له الدور الأكبر في تخطي الصعاب.

وأشار إلى أن اللاعبين من البداية كان لديهم هدف واحد يعمل الجميع على تحقيقه، وهو حصد البطولات دون التركيز مع أي انتقادات.

وأضاف أن الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمواجهة طلائع الجيش في المباراة النهائية، وتم الاستعداد لها بقوة.

وشدد كابتن الفريق على أن الجميع داخل النادي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي توج مساء اليوم، الأربعاء، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

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وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبين والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-20 و25-22، وسط سيطرة كاملة للأهلي من البداية للنهاية.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على حضور المباراة ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين أمام طلائع الجيش.

بهذا التتويج يختتم فريق طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية، بعدما فاز بلقب البطولة العربية، والدوري العام، قبل أن يحقق لقب كأس مصر مساء اليوم.