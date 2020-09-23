نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان السويسري يوافق على التحقيق مع إنفانتينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق البرلمان السويسري اليوم الأربعاء على تعيين ستيفان كيلر مدعيا خاصا للتحقيق مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمدعي العام السويسري السابق مايكل لاوبر على خلفية اتهامهما بعقد اجتماعات سرية بينهما.

وتم اختيار كيلر دون معارضة للقيام بهذه المهمة ,وتم المصادقة على ذلك بأغلبية 220 صوتا من 223 عضوا في البرلمان اليوم.

وفتحت سويسرا قضية ضد السويسري إنفانتينو في تموز/يوليو الماضي لعقده اجتماعات مع لاوبر في عامي 2016 و 2017.

وتشمل الاتهامات الموجهة للطرفين إساءة استخدام الوظيفة العامة، وخرق الأسرار الرسمية، ومساعدة الجناة والتحريض على هذه الأفعال، وفقا للسلطات السويسرية.

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وذكر البرلمان السويسري أن كيلر طلب في وقت سابق رفع الحصانة عن لاوبر في القضية لتمكينه من التحقيق معه.

كما يجري التحقيق أيضا مع مدع إقليمي لدوره في القضية، فيما ينكر الثلاثة ارتكاب أي مخالفات .

كان إنفانتينو قد قال أمام اجتماع الجمعية العامة لفيفا (كونجرس) الأسبوع الماضي "كان الهدف من الاجتماعات تحديد وتوضيح أن فيفا الجديد بعيد كل البعد عن فيفا القديم".

وأوضح إنفانتينو "بالنسبة لي يبدو الأمر سخيفا. مقابلة أعلى مدع عام في سويسرا هي ضمانة في حد ذاتها. محاولة القيام بأي شيء غريب أمر غير وارد فحسب، بل إنه سخيف".