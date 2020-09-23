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القناة يستعد بقوة لمواجهة النصر بالقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يستعد بقوة لمواجهة النصر بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، لمباراة نظيرة فريق النصر، التي ستنطلق في الثالثة من عصر السبت المقبل، بملعب القناة، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

وعدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة أول تدريباته على ملعب القناة القديم وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة النصر والمقرر لها يوم السبت المقبل .

وكان الملعب القديم قد دخل مرحلة الصيانة منذ توقف النشاط في مارس الماضي وشهد اول تدريب للفريق الأول على الملعب القديم.

وتغلب القناة مؤخرا على الزرقا بهدفين لهدف، سجلهما أحمد الصعيدي، وعلي شوقي، ويحتل الفريق الساحلي المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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