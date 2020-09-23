نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يستعد بقوة لمواجهة النصر بالقسم الثاني في المقال التالي
وعدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة أول تدريباته على ملعب القناة القديم وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة النصر والمقرر لها يوم السبت المقبل .
وكان الملعب القديم قد دخل مرحلة الصيانة منذ توقف النشاط في مارس الماضي وشهد اول تدريب للفريق الأول على الملعب القديم.
وتغلب القناة مؤخرا على الزرقا بهدفين لهدف، سجلهما أحمد الصعيدي، وعلي شوقي، ويحتل الفريق الساحلي المركز السادس برصيد 25 نقطة.
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