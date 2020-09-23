سيد عبد الحفيظ يُعدد مكاسب الأهلي أمام إف سي مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة نادي مصر كانت فرصة جيدة لحصول بعض اللاعبين الصغار على الفرصة في المشاركة.
وفاز الأهلي على نادي مصر، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري، على استاد الكلية الحربية.
أضاف سيد عبد الحفيظ خلال مداخلة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "المباراة كانت فرصة جيدة، فهناك بعض اللاعبين الصغار حصلوا على الفرصة مثل محمد فخري وحسين الشحات شارك بعد العودة من الإصابة وحققنا بعض الايجابيات من اللقاء".
تابع: "تحقيق المكسب شيء جيد وأن يكون هناك فورمة جيدة، واستعداد جيد للقاء الوداد، هدف أجايى مكسب وشيء جيد بعد غياب عن التهديف، في عالم كرة القدم التفاصيل الصغيرة تعطيك بطولة وليست مباراة".
وواصل: "الممر الشرفي والاحتفال من نادي مصر لفتة جيدة جدًا".
وعن عدم استكمال فايلر مشواره مع الأهلي، رد قائلاً: "غير منوط لي بهذه الجزئية، كان هناك اجتماعات منذ يومين أو ثلاثة والاجتماعات مستمرة، هذا اتجاه واتفاق مع مجلس الإدارة، ولابد أن يكون هناك قرار رسمي".
اختتم: "حققنا جزء من الهدف وهو لقب بطولة الدوري، ومتبقي الهدف الأكبر دوري أبطال إفريقيا وأتمنى نختتم به الموسم".
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