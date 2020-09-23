بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يهزم أومونيا فى دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا فوزا هاما على أرضه أمام نظيره أف سي أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت المباراة مشاركة لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا حتي الدقيقة 70 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين عبر ملعب أولمبياكوس الدولي فى اليونان. وبهذه النتيجة يضع نادي نادي أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا قدما فى الدور القادم من بطولة دروي أبطال أوروبا. ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور التمهيدي لبطولة دروي أبطال أوروبا بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب اومونيا نيقوسيا الدولي بقبرص.

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