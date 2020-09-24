ميدو: الأندية في مصر لا تستهدف الاستقرار الفني

انتقد أحمد حسام ميدو، الأندية المصرية؛ بسبب عدم وجود استقرار فني، وتغيير عدد كبير من المدربين.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الأندية في مصر لا تمتلك مشاريع محددة؛ لذلك لا تستهدف الاستقرار الفني، ويقومون بتغيير عدد كبير من المدربين".

وختم حديثه : "المدربون الأجانب حاليا لا يفضلون التواجد في مصر؛ بسبب عدم الاستقرار الفني، باستثناء دجلة والمقاولون، فلا يوجد نادٍ يريد أن يقوم بمشروع رياضي".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء.

جاء ذلك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك بشكل مفاجئ عن القلعة البيضاء.