محمد شوقي ينشر صورة برفقة أحمد حسن وأمير كرارة وزيدان.. شاهد

شارك محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق صورة له عبر حسابه بإنستجرام مع أصدقائه من نجوم الفن والرياضة. وظهر محمد شوقي بالصورة برفقة أحمد حسن ومحمد زيدان والفنان أمير كرارة وكريم فهمي بعد ماتش خماسي بينهم وعلق عليها قائلا "الخسارة وحشة أنا عارف". وكان الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز للمرة ال 42 في تاريخه، بعد هزيمة غريمه التقليدي الزمالك الجولة الماضية أمام أسوان بهدف دون رد. اقرأ أيضاً ويتطلع الأهلي أمام نادي مصر لإيقاف نزيف نقاطه، بعد أن تعادل سلبيا في آخر مباراتين ضد الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، على الترتيب.

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