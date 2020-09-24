مرتضى منصور يعلن قيمة عقد باتشيكو.. وسر اختياره وجهازه المعاون

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل عقد البرتغالي جايمي باتشيكو مع الفريق، والذي تم التعاقد معه؛ خلفًا لـ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.
وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، أن عقد "باتشيكو" سيبدأ رسميا يوم 25 سبتمبر الجاري، حيث سيصل إلى القاهرة خلال 24 ساعة، على أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
وأشار مرتضى منصور، إلى أن باتشيكو سيكون معه 3 مساعدين، على أن يكون المدرب المصري الوحيد، هو مدحت عبد الهادي.
ونوه مرتضى منصور، بأن باتشيكو مدرب جيد ويعشق فريق الزمالك، حيث إنه لا يحب العمل مع فريق لا يحبه، وهو سر بقائه دون عمل فترةً طويلةً.
وأعلن مرتضى منصور، عن عقد باتشيكو بقيمة مليون و300 ألف يورو.
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