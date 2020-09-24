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الكشف عن قرارات اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن قرارات اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عدد من القرارات في إجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية. 

وجاءت القرارات على النحو التالي :-

- اعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر. 

- الموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لإتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد. 

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- إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية.

- الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بإرتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.

- قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وشكوى من لجنة الحكام الرئيسيه باتحاد الكرة وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي وشكوى من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق وشكوى من عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وشكوى من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

- كما ناقش المجلس عدد من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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