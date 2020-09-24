نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عودته.. كشف حساب "باتشيكو" في ولايته الأولي مع الزمالك (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك التعاقد رسميًا مع البرتغالي جيمي باتشيكو لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون والذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء مؤخرا ورحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

باتشيكو سبق له تدريب الزمالك في ولاية قصيرة عام 2014 ورحل سريعًا بعد أشهر قليلة بسبب خلافات مع مرتضى منصور رئيس النادي وقتها.

ويمتلك المدرب البرتغالي سيرة ذاتية قوية وخبرات كبيرة، حيث أنه بجانب قيادته لفريق الزمالك سبق ودرب أندية باسوش دي فيريرا، وينياو لاماس، وفيتوريا جيماريش وبوافيستا بالبرتغال، وريال مايوركا الإسباني والشباب السعودي وبكين جوان وتيانجين تيدا الصينيين.

تعرف على أرقام "باتشيكو" في ولايته الأولي مع الزمالك:

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قاد المدرب البرتغالي الزمالك في 12 مباراة خلال ولايته التدريبية الأولي، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة أمام إنبي، سجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد 29 نقطة مع الفريق بالبطولة المحلية من أصل 36 نقطة مستحقة له.

خسارة باتشيكو أمام إنبي كانت سببًا رئيسيًا في رحيله عن القلعة البيضاء، خاصة بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له المدرب أمام لاعبيه من جانب مرتضى منصور رئيس النادي، حيث قرر بعدها الرحيل عن تدريب الأبيض ولكن تدخل بعض اللاعبين وحاولوا إقناعه بالاستمرار مع الفريق، وقاد بعدها الفريق أمام دمنهور ثم رحل بشكل مفاجئ.

أكبر انتصار حققه "باتشيكو" خلال مبارياته القليلة مع الزمالك كان بنتيجة 3-1 وتكرر مرتين أمام المقاصة والأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليًا)، ولم يلتقي المدرب البرتغالي مع فريق الأهلي خلال ولايته القصيرة مع الأبيض.

استخدم المدرب البرتغالي 26 لاعبًا خلال ولايته الأولي مع الزمالك، ويعد الثنائي مؤمن زكريا لاعب الأهلي الحالي وأحمد سمير هما الأكثر مشاركة تحت قيادة وشارك في المباريات الـ12 معه، بينما باسم مرسي هو هداف الفريق تحت قيادته وسجل 5 أهداف.