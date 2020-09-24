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زيدان يستقر على رحيل ناتشو عن ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يستقر على رحيل ناتشو عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقترب الإسباني ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن السانتياجو برنابيو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن ناتشو يمتلك عقدًا مع ريال مدريد حتى يونيو 2022 ولكنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

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وأفاد الموقع الإيطالي بأن وكلاء أعمال ناتشو بدأوا منذ فترة البحث عن فريق جديد له والأقرب سيكون الانتقال إلى الدوري الإيطالي للحصول على دقائق في المباريات الرسمية.

وأكد الموقع الإيطالي أن ناتشو مطلوب من 3 أندية في الدوري الإيطالي، هي : ميلان ونابولي وروما ولذلك سافر وكلاؤه إلى إيطاليا من أجل التفاوض مع هذه الأندية.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه في النهاية سيكون القرار النهائي عائد إلى النجم الإسباني سواء بالاستمرار أو الرحيل كما أنه لن يتسبب في أي مشاكل لناديه ريال مدريد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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