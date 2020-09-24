ناوى على الرحيل.. إسلام صادق: خلاف حاد بين الخطيب وفايلر

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك خلافا حادا بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بسبب طلب الأخير الحصول على إجازة للسفر إلى أسرته

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر يشعر بالضيق من عدة أمور أبرزها تدخل لجنة التخطيط فى اختيار الصفقات، إلى جانب رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق وانتقاله إلى بيراميدز".

وأضاف: "الإصرار الدفع بصالح جمعة واعادته إلى التدريبات الجماعية، دفع المدير الفني السويسري إلى التفكير فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وعدم استكمال عقده مع المارد الأحمر".

وتابع: "فايلر فى تصريحاته اليوم عقب انتهاء مباراة نادي مصر نفي فكرة رحيله، ولكن أسرته تضغط عليه من أجل العودة إلى سويسرا".