عبدالغني: الأهلي سيتأثر فنيًا حال رحيل "فايلر"ومختار مختار الأنسب

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر سيتأثر برحيل السويسري رينيه فايلر، قبل مباراتي الوداد المغربي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "بكل تأكيد الأهلي سوف يهتز فنيًا فى حال رحيل فايلر عن صفوف الفريق، وأى مدرب سيأتي فى هذا التوقيت سيكون منتحرًا بسبب صعوبة الموقف".
وأضاف: "إدارة الأهلي ستكون فى أزمة حال رحيل فايلر، بسبب عدم وجود مدربين أجانب مميزين فى الوقت الحالي".
وعن المدير الفني المناسب للأهلي: "مختار مختار يجب أن يحصل على فرصة مع الأهلي، وله خبرات كبيرة، وتاريخه أكبر من أشخاص كثيرون".
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