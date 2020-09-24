أخبار الرياضة.. باتشيكو مديرا فنيا لـ الزمالك.. وفايلر يرد على شائعات رحيله عن الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات أمس، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاء أبرزها كالتالي :

رد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على شائعة رحيله عن القلعة الحمراء.

انتهت احداث مباراة الاهلي ونادي مصر بتقدم المارد الاحمر بثلاثة اهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

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تقدمت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، اليوم، بمذكرة رسمية جديدة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للجنة الأولمبية يطالب فيها بإيقافه من قبل اللجنة في ظل هجومه المتواصل على مسئولي اللجنة الخماسية.

كشفت مصادر خاصة حقيقة عودة حسام غالي مدير الكرة بالجونة للعمل داخل النادي الأهلي في الموسم المقبل.

اعلن مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن اسم المدير الفني الجديد لـ الفريق وهو البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك.