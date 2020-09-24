بعد إعلان باتشيكو مديرا فنيا.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالةً إلى جماهير النادي عقب إعلان تولي البرتغالي "باتشيكو" الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا لـ باتريس كارتيرون.

وطالب مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، جماهير الفريق بمساندة الفريق ودعمه في الفترة المقبلة؛ مؤكدا أن باتشيكو مدرب جيد للغاية، وسيحقق أحلام وآمال الجماهير.

وأضاف مرتضى منصور، أن اختيار باتشيكو كان عقب تفكير ودراسة جيدة خاصةً في ظل خوض الفريق مباريات هامة في الفترة المقبلة أبرزها نصف منهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.