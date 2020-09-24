رسمياً: باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك بعقد مليون و 300 ألف يورو سنوياً

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك منذ قليل عن المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، والذي جاء خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، وقد فسخ الأخير تعاقده مع النادي بعدما دفع الشرط الجزائي لفسخ التعاقد والرحيل ليكون مديراً فنياً لنادي التعاون السعودي، وقاد الكابتن طارق يحيي الفريق كمدير فنياً مؤقتاً للفريق في أخر لقاءين في الدوري، حتى أعلن اليوم المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن المدير الفني الجديد للفريق.
البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق كرة قدم الزمالك
تولى البرتغالي جيمي باتشيكو مسؤولية قيادة فريق الزمالك لكرة القدم، حيث أعلن رئيس نادي الزمالك عن توليه قيادة الفريق عبر قناة نادي الزمالك الفضائية وتقديم الشكر للكابتن طارق يحيي لتولية المسؤولية حتى قدوم المدرب الفني الجديد بعقد يمتد حتى نهاية عام 2021، حيث سيكمل الموسم الحالي وسيبدأ الموسم الجديد ومعه ثلاثة مساعدين، ويتقاضى البرتغالي مليون و 300 ألف يورو سنوياً.
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تصريحات مرتضى منصور: البرتغالي جيمي باتشيكو هو المدير الفني الجديد لفريق الكرة.
-كنا أجلنا حسم ملف باتشيكو بعض الوقت بسبب اعتراضات البعض على هروبه من قبل لكن في النهاية لا مشكلة لدينا مع أي شخص، وتم التواصل مع 7 أو 8 مدربين بعدها، ولكن في النهاية تم الاستقرار على باتشيكو بشكل رسمي.
-عقد باتشيكو مع الزمالك سيكون حتى نهاية عام2021، حيث سيكمل الموسم الحالي وسيبدأ الموسم الجديد، ومعه ثلاثة مساعدين.
– المصري الذي سيبقى مع باتشيكو هو مدحت عبدالهادي فقط. – أتمنى أن يقف الجميع بجواره ويدعمه، هو مدرب كبير ولا يقل عن فيريرا.
– قيمة عقد باتشيكو ستكون مليون و300 ألف يورو سنوياً ومعه ثلاثة مساعدين. – بقول لكارتيرون بعد ما تخلص مع التعاون، هجيبك تدرب مركز شباب عندنا وهديلك 100 جنيه في الشهر. – من يصنع المدرب هم اللاعبين والإدارة.
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