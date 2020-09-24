رسمياً: باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك بعقد مليون و 300 ألف يورو سنوياً

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك منذ قليل عن المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، والذي جاء خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، وقد فسخ الأخير تعاقده مع النادي بعدما دفع الشرط الجزائي لفسخ التعاقد والرحيل ليكون مديراً فنياً لنادي التعاون السعودي، وقاد الكابتن طارق يحيي الفريق كمدير فنياً مؤقتاً للفريق في أخر لقاءين في الدوري، حتى أعلن اليوم المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن المدير الفني الجديد للفريق.

البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق كرة قدم الزمالك

تولى البرتغالي جيمي باتشيكو مسؤولية قيادة فريق الزمالك لكرة القدم، حيث أعلن رئيس نادي الزمالك عن توليه قيادة الفريق عبر قناة نادي الزمالك الفضائية وتقديم الشكر للكابتن طارق يحيي لتولية المسؤولية حتى قدوم المدرب الفني الجديد بعقد يمتد حتى نهاية عام 2021، حيث سيكمل الموسم الحالي وسيبدأ الموسم الجديد ومعه ثلاثة مساعدين، ويتقاضى البرتغالي مليون و 300 ألف يورو سنوياً.

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تصريحات مرتضى منصور: البرتغالي جيمي باتشيكو هو المدير الفني الجديد لفريق الكرة.