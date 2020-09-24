الارشيف / الرياضة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تريد إدارة نادي الزمالك، في فتح ملف تجديد عقد التونسي فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الكروي  الأول بالقلعة البيضاء.

ويتجه قائم داخل جدران القلعة البيضاء نحو إقناع ساسي بتخفيض قيمة عقده، وذاك خلال الفترة القصيرة المقبلة، نظراً لقلة الإمكانيات المادية داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية التي تساعد على تجديد عقد بنفس المبلغ.

وتمسك اللاعب التونسي بالحصول على نفس القيمة لتجديد عقده مع الفريق، والتى تقترب من 33 مليون جنيه فى الموسم الواحد، ما يواجه صعوبة المفاوضات بين الطرفين.

وينتهى عقد التونسي فرجانى ساسى مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى آخر في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا