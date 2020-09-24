نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم جديد على أعتاب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية برشلونة يسعى لحسم بعض الصفقات التي يحتاج لها الفريق الذي يقوده المدير الفني الحالي الهولندي رونالد كومان قبل نعاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن اسم برشلونة ارتبط في الساعات القليلة الماضية ببعض اللاعبين مثل سيرجينيو ديست نجم آياكس الهولندي وممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي وإريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يضع جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي كأولوية لتدعيم خط الدفاع ولكن حتى الآن لم تتم الصفقة بين الناديين ولذلك حدد النادي الكتالوني البديل المناسب في حال فشل الصفقة.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البديل الذي استقر عليه برشلونة هو أوناي نونيز نجم أتلتيك بلباو الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع رحيل نونيز عن صفوف أتلتيك بلباو بعد أن طلب الرحيل عن قلعة سان ماميس عن طريق الإعارة في مقابل تجديد عقده الذي سينتهي في عام 2023.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين الجانبين لم تتم بالشكل المنتظر وتجمدت المفاوضات في الأشهر الماضية وربما ذلك يدفع نونيز للتفكير في الرحيل النهائي وهنا تأتي فرصة برشلونة في دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ قدره 30 مليون يورو وربما بالتفاوض مع أتلتيك بلباو يتم تخفيض المبلغ.