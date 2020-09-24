نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن محمد شريف نجم الأهلي المعار إلى إنبي حتى نهاية الموسم الحالي رفض تجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين جديدين.

ورفض محمد شريف محاولات إدارة المارد الأحمر لتجديد عقده في الفترة الماضية بعد أن تحدث معه أكثر من مسئول داخل القلعة الحمراء.

ويسعى مسئولو الأهلي لحسم تجديد عقد محمد شريف لفترة جديدة وذلك وفقًا لخطة مجلس الإدارة الحالي للحفاظ على لاعبيه ومد عقودهم مع النادي، حيث وضعت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح مخططًا لتجديد عقود اللاعبين التي أوشكت على النهاية مع النادي بشكل مُبكر وعدم تكرار أزمة أحمد فتحي لاعب الفريق الذي تسبب في قرار تأجيل فتح ملف التفاوض معه لرحيله في نهاية الموسم الحالي وانضمامه إلى براميدز.

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ويترقب محمد شريف تحديد مصيره مع الأهلي في الموسم المقبل سواء بالبقاء أو الرحيل، ففي حالة الاستمرار سيكون قرار التجديد لا جدال فيه أما في حالة رغبة الإدارة استمراره خارج النادي سيرفض شريف تجديد عقده والبحث عن نادي آخر.

وتلقى محمد شريف العديد من العروض من بعض أندية الدوري الممتاز بالإضافة إلى عروض من السعودية لاستعارته في الموسم المقبل ويترقب اللاعب حسم موقفه النهائي من العودة إلى الأهلي في نهاية الموسم الحالي من قِبل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

يذكر أن محمد شريف يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 12 هدفًا خلف عبد الله السعيد نجم براميدز صاحب الصدارة برصيد 16 هدفًا.