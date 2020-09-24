نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاء أبرزها كالتالي:

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا.. ومؤتمر صحفي لنادي بيراميدز لإعلان التعاقد مع شريف إكرامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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