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النصر السعودي يصارع الأهلي على ضم محمد إبراهيم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يصارع الأهلي على ضم محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي النصر السعودي، في سباق التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وفي الفترة السابقة ظهر رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب، بداية من الموسم الجديد، بعد تقديمه أداء مميز مع الفريق الفيومي خلال الموسم الجاري.

وقد تفاوض فريق النصر مع وكيل محمد إبراهيم لمعرفة رأيه في فكرة الإنتقال إلى صفوف الفريق السعودي بداية من الموسم المقبل.

ورحل محمد إبراهيم عن صفوف نادي الزمالك، إلي مصر المقاصة فى صفقة انتقال حر من القلعة البيضاء، بعد خلافات مع الإدارة الفريق الأبيض.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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