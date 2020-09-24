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برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي برشلونة الإسباني للرد بقوة على الثمانية التي تعرض لها من بايرن ميونيخ الألماني بشكل غير مباشر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما كان قد خسر 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

 

كشفت قناة "TV3" الإسبانية عن تفوق برشلونة في اللحظات الحاسمة على بايرن ميونيخ لضم سيرجينو ديست نجم أياكس أمستردام الهولندي.

 

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وأشارت إلى أن الصفقة بـ20 مليون يورو، بجانب 5 ملايين كإضافات، في انتظار إعلان حسمها رسميًا رغم أنها كانت أقرب إلى بايرن ميونيخ.

 

ويبلغ الأمريكي ديست من العمر 19 عامًا فقط، كما يقدم مستويات رائعة مع فريقه، أياكس أمستردام الهولندي الذي يوافق على بيعه.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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