نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يقترب من الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد لاعب فريق ريال مدريد من الإنتقال للدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد وصوله عدة عروض مغرية من أندية الكالتشيو خلال الفترة الحالية.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد، أصبح قريبا من مغادرة النادي الملكي تجاه الدوري الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد اهتمام عدد من الأندية الإيطالية بالحصول على خدماته.

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وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إن وكلاء "ناتشو" يتواجدون حاليا في مدينة "تورينو" الإيطالية لمناقشة انتقال اللاعب لأحد فرق ميلان، نابولي، وروما بعدما أبدوا رغبتهم في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

وأشار التقرير الإيطالي أن نادي ريال مدريد منح ناتشو الحرية لحسم مصيره مع النادي سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة وأنه يرتبط بعقد مع النادي الملكي يمتد حتي عام 2022.

ومن المنتظر أن يحسم ناتشو مصيره مع النادي المدريدي خلال الأيام المقبلة بشكل نهائي.