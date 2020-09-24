نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرس الليان يواجه اتحاد الشرطة وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان، بقيادة المدير الفني، أسامه حجاج، رابع مبارياته الودية، في الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس، أمام فريق اتحاد الشرطة، خارج ملعبه، ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثالث.

وسبق للفريق السرساوي، وأن لعب 3 مواجهات ودية، مؤخراً، حيث فاز على كفر الباجور، وسنتريس، البلاستيك، ويستعد النادي المنوفي، لمواجهة فريق مركز شباب ديرب نجم، خارج أرضه، بالجولة الـ 24.