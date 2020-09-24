نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرس الليان يواجه اتحاد الشرطة وديًا في المقال التالي
وسبق للفريق السرساوي، وأن لعب 3 مواجهات ودية، مؤخراً، حيث فاز على كفر الباجور، وسنتريس، البلاستيك، ويستعد النادي المنوفي، لمواجهة فريق مركز شباب ديرب نجم، خارج أرضه، بالجولة الـ 24.
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