انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلى ونادى مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اقيمت حتى اليوم مباراتين فقط من مباريات الأسبوع التاسع والعشرين فى بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، حيث فاز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ثم فاز الأهلى على فريق نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، وكان فريق الأهلى قد حسم لقب بطولة الدوري المصري قبل نهايتها بستة أسابيع.

وبعد فوز الزمالك على طنطا والأهلى على نادى مصر يتصدر الأهلى قمة الدوري المصري برصيد 76 نقطة وبفارق 21 نقطة كاملة عن أقرب المنافسين وهو فريق الزمالك وذلك بعدما يتم خصم 3 نقاط من الزمالك فى نهاية الموسم لانسحابه أمام الأهلى فى مباراة الدور الأول، ويصارع الزمالك كل من المقاولون العرب وفريق بيراميدز للحصول على المركز الثاني الذى يضمن له تمثيل مصر فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتقام اليوم 4 مباريات ضمن الجولة 29 حيث يلتقى فى الثالثة عصراً وادى دجلة مع سموحة، وفى الخامسة والنصف مساءً يلتقى الجونة مع نادى أسوان، وفى نفس التوقيت يلتقى المصري البورسعيدي مع الإنتاج الحربي، وفى الثامنة مساءً يلتقى فريق الاسماعيلى مع بيراميدز.

وتقام غداً الخميس ثلاث مباريات فى ختام الجولة 29 من بطولة الدوري المصري حيث يلتقى فى الثالثة عصراً حرس الحدود مع طلائع الجيش، وفى الخامسة والنصف يلتقى مصر المقاصة مع المقاولون العرب، وتختتم مباريات الأسبوع فى الثامنة من مساءً بلقاء الاتحاد السكندري مع إنبي.

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جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة، يليه الزمالك الثاني برصيد 58 نقطة، ثم بيراميدز الثالث 51 نقطة، يليه المقاولون العرب الرابع 49 نقطة، ثم سموحة الخامس 39 نقطة، يليه الاتحاد السكندري السادس 38 نقطة، ثم إنبي السابع 38 نقطة، يليه مصر المقاصة الثامن 37 نقطة، ثم أسوان التاسع برصيد 34 نقطة.

أما فى منطقة الخطورة فى الجدول والصراع على النجاة من الهبوط فيحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة، يليه الانتاج الحربي 33 نقطة، ثم الإسماعيلى 31 نقطة، يليه المصري 29 نقطة، ثم حرس الحدود 29 نقطة، يليه الجونة 28 نقطة، ثم وادى دجلة برصيد 27 نقطة، ثم فى المركز قبل الأخير نادى مصر برصيد 20 نقطة، ثم طنطا فى المركز الأخير برصيد 18 نقطة.