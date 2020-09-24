بالأسماء.. حكام مباريات الخميس في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس لاظارة مباريات الدورى الممتاز. وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:- * وادي دجلة وسموحة محمد يوسف "حكم ساحة" أسامة عبد اللطيف "مساعد أول" أحمد لطفي"مساعد ثان" محمد سعد "حكم رابع" محمد أبو خاطر "حكم فيديو" مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو". * المصري والإنتاج الحربي محمود ناجي"حكم ساحة" رجب محمد"مساعد أول" ماجد المليجي"مساعد ثان" عبد الرحمن محمد"حكم رابع" أحمد الغندور"حكم فيديو" Advertisements سعيد حمزة"مساعد حكم فيديو". * الجونة وأسوان أمين عمر"حكم ساحة" محمود أبو الرجال"مساعد أول" سمير جمال"مساعد ثان" محمد إبراهيم"حكم رابع" محمد سلامة"حكم فيديو" عمرو رمضان"مساعد حكم فيديو". * الإسماعيلي وبيراميدز محمد عادل"حكم ساحة" يوسف البساطي"مساعد أول" أحمد نوفل"مساعد ثان" حسن سعدي"حكم رابع" صبحي العمراوي"حكم فيديو" عمرو عايد"مساعد حكم فيديو

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