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سيد عبد الحفيظ يكشف مصير فايلر مع الأهلي في بطولة أفريقيا

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مستقبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، سوف يحسم مع إدارة القلعة الحمراء.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "فايلر يفكر بشكل طبيعي في المباريات المقبلة، ولم يتحدث معي عقب لقاء أف سي مصر في مسابقة الدوري، بشأن إمكانية مغادرته للفريق بالأيام المقبلة".

وأضاف: "حققنا مكاسب كبيرة خلال لقاء نادي مصر، مثل عودة حسين الشحات للمشاركة وظهور كهربا ومشاركة محمد فخري، بالإضافة إلى ظهور النيجيري جونيور أجاي بشكل جيد".

وتابع: "نتابع مباريات الوداد المغربي وجميع التطورات داخل الفريق، وندرك أن إسماعيل الحداد يعتبر من أهم نقاط القوة في المنافس".

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ورفض مدير الكرة بالأهلي، التعليق على اقتراب محمد إبراهيم وبدر بانون من القلعة الحمراء، قائلا: "لن أتحدث في الصفقات ولكن الأمور في هذا الملف تسير بسرية وندرك أن الموسم المقبل سيكون في قمة الصعوبة، ولذلك نسعى لضم صفقات مميزة".

وأضاف: "أزارو سيعود خلال أيام للقاهرة، ولكن هناك مشكلة في المغرب بشأن التنقلات الداخلية، وسوف يحضر للقاهرة قريبا".

واختتم عبد الحفيظ: "حصدنا لقب بطولة الدوري الممتاز، ونضع كل تركيزنا في الوقت الحالي على حصد اللقب الأفريقي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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