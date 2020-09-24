ويسعى فريق أسوان بقيادة مدربه أحمد كشرى لمواصلة انتفاضته في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، ومواصلة الزحق نحو المراكز المتقدمة في مسابقة الدوري.
كان فريق أسوان حقق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي 2 - 0، وطنطا 4 - 0، والزمالك 1- 0.
في المقابل يطمح فريق الجونة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام زهرة الجنوب، للأبتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.
وخسر الجونة في الجولة الماضية، أمام الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف.
ويحتل أسوان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 15 بـ 28 نقطة.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بقيادة كشري.. قطار أسوان يسعى لدهس الجونة بـ الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.