بقيادة كشري.. قطار أسوان يسعى لدهس الجونة بـ الدوري

يحل فريق أسوان ضيفا على نظيره الجونة اليوم، الخميس، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري اللممتاز.

ويسعى فريق أسوان بقيادة مدربه أحمد كشرى لمواصلة انتفاضته في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، ومواصلة الزحق نحو المراكز المتقدمة في مسابقة الدوري.

كان فريق أسوان حقق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي 2 - 0، وطنطا 4 - 0، والزمالك 1- 0.

في المقابل يطمح فريق الجونة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام زهرة الجنوب، للأبتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

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وخسر الجونة في الجولة الماضية، أمام الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 15 بـ 28 نقطة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.