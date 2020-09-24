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برشلونة يستعد لتوجيه ضربة موجعة لريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستعد لتوجيه ضربة موجعة لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الحصول على توقيع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة بعد رحيل الأوروجوياني لويس سواريز الذي قرر الإنضمام لأتلتيكو مدريد.

وفي تقارير صحفية صادرة من العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس قالت " سبورت " أن البلوجرانا يستهدفون ضمن بديل للبيستوليرو خاصةً بعد أن فشلت المفاوضات مع إنتر للحصول على لاوتارو مارتينيز.

وأضافت الصحيفة أيضاً أن ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي لم يعد ضمن حسابات الإدارة بعد تعنت ناديه في إتمام الصفقة ما جعل وصيف بطل الليجا الموسم الماضي يستهدف الحصول على نجم ريال مدريد السابق وسوسيداد الحالي ويليان خوسيه.

ومن المُنتظر أن تكلف الصفقة خزينة برشلونة مبلغ 30 مليون يورو تدفعها الإدارة لريال سوسيداد من أجل تعويض رحيل الأوروجوياني الذي سيلعب ضمن تشكيلة سيميوني لمدة عامين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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