الارشيف / الرياضة

شوبير يحدد مصير ميشيل يانكون مدرب حراس الاهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يحدد مصير ميشيل يانكون مدرب حراس الاهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مصير ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي مع الفريق، حال قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الرحيل.

 

وكشف "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"، أن "يانكون" مدرب حراس المرمى، أبلغ "فايلر" برغبته في استكمال مشواره مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه حال استقر المدرب السويسري على الرحيل لن يكون معه.

Advertisements

 

وأشاد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بأداء ميشيل يانكون مع حراس مرمى الأهلي الحاليين، مؤكدا أنه صاحب دور بارز في تطور مستوى محمد الشناوي حارس الفريق الحالي.

 

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، سيقوم بإبلاغ النادي رده النهائي بشأن استمراره من عدمه في قيادة القلعة الحمراء، خلال ساعات، مشيرا إلى أن أول شروط استمرار "فايلر" في تدريب الأهلي، هو أن يحصل على إجازة خمسة أيام كل شهرين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شوبير يحدد مصير ميشيل يانكون مدرب حراس الاهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا