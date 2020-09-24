الارشيف / الرياضة

المصري يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الإنتاج بـ الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يستضيف فريق المصري نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر، لاستعادة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح الإنتاج الحربي في حصد نقاط المباراة الثلاث للدخول في منقطة وسط الجدول.

ويدير مباراة اليوم، الحكم محمد ناجي ويعاونه كلا من رجب محمد وماجد المليجي، وعبدالرحمن محمد حكما رابعا.

Advertisements

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد33 نقطى، بينما يتوجد المصري في المرطز الـ 13 بـ 29، مع تبقي له مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري المصري لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، وادي دجلة مع سموحة، الجونة مع أسوان، الإسماعيلي مع بيراميدز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المصري يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الإنتاج بـ الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا