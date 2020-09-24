مران استشفائي للأساسيين في الأهلي استعدادا لمباراة طنطا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الفريق التي أقيمت أمس، الأربعاء، أمام نادي مصر بالدوري وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، خاضوا مرانًا استشفائيًا اليوم على ملعب التتش تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط الأحمال؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

وحقق الأهلي الفوز على نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.