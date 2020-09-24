جلسة بين فايلر وعبدالحفيظ على هامش مران الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها يوم السبت المقبل.
وتأتي جلسة «فايلر» و«عبدالحفيظ» ضمن جلسات الثنائي التحضيرية قبل المباريات الرسمية؛ للحديث في كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإداري. وأجرى لاعبو الأهلي تحليل «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.
وحقق الأهلي الفوز علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
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