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جلسة وشيكة بين الخطيب وفايلر لحسم استمرار المدرب السويسري بالأهلي

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كشفت مصادر خاصة أن هناك إجتماع خلال وقت قليل بين محممود الخطيب رئيس الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير لحسم جميع الملفات.

وقالت المصادر ان الإجتماع سوف يتم حسم فيه الموقف النهائي للسويسري رينيه فايلر من البقاء أو عدمه.

وأضافت المصادر ان فايلر يرغب في أستكمال مهمته حتي نهاية دوري أبطال افريقيا لكن هناك حالة من القلق لدي لجنة التخطيط تجاه هذا الملف علي وجه التحديد.

وأوضحت أن الخطيب سوف يحسم جميع الأمور في جلسته مع المدرب ، وشددت أن ما تردد عن تاخير في صرف مستحقات المدرب هو شئ غير صحيح نهائيًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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